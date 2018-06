Europese investering in studentenhuisvesting stijgt met 29 procent

De investering in studentenhuisvesting is "een volwassen beleggingscategorie" geworden, stelt vastgoedadviseur Cushman & Wakefield maandag in een beleggingsrapport.

Deze ontwikkeling zou te danken zijn aan de groeiende vraag naar hoogopgeleiden, waardoor het aantal studenten nog steeds toeneemt. Investeringsbedragen per land geeft het adviesbureau niet.

Volgens het bureau heeft wetgeving lange tijd particuliere initiatieven tegengehouden. Non-profitorganisaties domineren hierdoor traditioneel gezien de Nederlandse markt.

De laatste jaren is er meer ruimte voor commerciële partijen. Ondernemingen zoals The Student Hotel, Camelot Europe, Xior en Greystar hebben met hun initiatieven zo grote investeringen kunnen doen in studentenhuisvesting.

Top twintig

Volgens het rapport staat Nederland, naast het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje, in de top twintig van bestemmingen voor internationale studenten.

Nederland telt zo’n 365.000 studentenkamers. Huurbedragen variëren van 240 tot 1.000 euro per maand. Van alle 662.000 studenten uit eigen land is ongeveer de helft uitwonend.