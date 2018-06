Nederlander heeft gemiddeld 65 vierkante meter woonoppervlakte

Zo heeft een Amsterdammer gemiddeld 49 vierkante meter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag. In veel plattelandsgebieden hebben mensen al snel meer dan 80 vierkante meter woonoppervlakte.

Een gemiddeld eenpersoonshuishouden heeft een woonoppervlakte van 88 vierkante meter. Maar in steden zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen is de oppervlakte van de woning van alleenstaanden gemiddeld minder dan 70 vierkante meter.

Drie kwart van de stellen met kinderen heeft een woning met minimaal 100 vierkante meter. Doordat het woonoppervlak wordt gedeeld, hebben ze per persoon wel een kleiner woningoppervlakte dan gemiddeld.

Leeftijd

Per persoon hebben paren met kinderen gemiddeld 38 vierkante meter. Dat is nog steeds anderhalf keer zoveel als het gemiddelde stel met kinderen in Amsterdam.

Stellen zonder kinderen in het oosten hebben een grotere woning dan paren zonder kinderen in het westen. In de Gelderse gemeenten Oldebroek en Renkum wonen paren zonder kinderen het ruimst.

Volgens het CBS worden verschillen tussen gemeenten vooral verklaard door leeftijd: jongeren wonen gemiddeld kleiner. Hierdoor zou het hoge aandeel in huishoudens in Amsterdam dat klein woont verklaard kunnen worden doordat er hier relatief veel eenpersoonshuishoudens zijn zoals studenten en jonge mensen.