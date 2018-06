Schade aan woonhuizen door noodweer bedraagt 5 tot 10 miljoen euro

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag op basis van een eerste prognose.

''De daadwerkelijke schade ligt veel hoger want schade aan auto's en andere voertuigen, bedrijven, overheidseigendommen en de landbouwsector zitten niet in dit eerste raambedrag'', aldus het verbond.

De stichting Salvage, die namens schadeverzekeraars eerste hulp verleent bij woningbranden en -schades door noodweer, rukte alleen al afgelopen dinsdag zeventig keer uit.

De meeste schadeclaims zijn ingediend vanwege ondergelopen kelders en woongedeelten. Ook zijn door flinke rukwinden schuttingen omgewaaid en hebben hagel en rondvliegende takken tot schade aan huizen geleid.

Zeeland

Vorige week hadden verschillende regio's in Limburg last van het noodweer. Afgelopen weekend lag het zwaartepunt in Zeeland. De afgelopen dagen kregen verzekeraars claims uit heel Nederland binnen.

Het Verbond liet eerder al weten dat extreme weersomstandigheden in Nederland de komende decennia voor fors meer schade zullen zorgen.

Als er geen maatregelen worden genomen, zal de jaarlijkse schade op auto-, opstal- en inboedelpolissen met ruim 250 miljoen euro toenemen, vrezen de verzekeraars.

Het KNMI stelde afgelopen week meerdere keren de codes geel (wees alert op gevaarlijk weer) en oranje (grote kans op gevaarlijk of extreem weer) in. Eerst teisterde het noodweer Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, later gold code oranje voor (vrijwel) het hele land en donderdag kregen vooral het noorden en noordwesten ervan langs.