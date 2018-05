Met deze trucjes lijkt je huis bewoond als je zelf op vakantie bent

Met de zomervakantie voor de deur begint ook weer het hoogseizoen voor woninginbraken. Terwijl families onbezorgd in het buitenland genieten van zon en rust, slaan dieven hun slag.

Om inbrekers echt buiten de deur te houden, kun je je huis beveiligen en deuren en ramen voorzien van goede sloten die niet binnen een paar minuten open zijn. Maar een bewoond huis is nog altijd dé manier om inbrekers weg te houden. Zij zullen namelijk altijd kiezen voor het huis waar niemand thuis is. Wat zijn de beste manieren om je huis bewoond te laten lijken?

Smarthome

Een smarthome is een huis dat met je meedenkt, ook als je er niet bent. Denk daarbij aan producten als slimme camera's, bewegingssensoren, videodeurbellen en beveiligingsverlichting. Dankzij smarthomeproducten kun je elektronica in je huis zo programmeren dat het lijkt of er 's avonds gewoon bewoners in huis zijn.

Vooral verlichting is dan belangrijk volgens Martijn Chel, hoofdredacteur van Smarthome Magazine. "Verlichting komt in alle soorten en maten; met een simpele tijdschakelaar die de lamp op gezette tijden aan- en uitzet, of met een slimme lichtschakelaar die is te bedienen met een app of met een bewegingssensor."

Let wel op dat je niet maar één lamp aan laat gaan 's avonds. Een inbreker die twee avonden achter elkaar spot heeft direct door dat er niemand aanwezig is in een huis waar alleen de hele avond een leeslampje brandt.

Zorg dus dat er meerdere lampen aangaan en dat er afwisseling is: een lamp in de keuken en woonkamer aan het begin van de avond en later op de avond ook licht op de overloop.

Varieer in tijden dat de verlichting aangaat. Goede kwaliteit smartverlichting heeft vaak een optie ingebouwd waarmee je een tijdsbestek aangeeft waarbinnen de verlichting aangaat, bijvoorbeeld tussen 21.00 en 0.00 uur, waarna het apparaat zelf een marge kiest om aan en uit te gaan. Soms springt de verlichting om 21.15 uur aan, soms om 20.45 uur.

Slimme stekkers

Naast slimme verlichting zijn er ook slimme stekkers. Deze programmeer je om op een bepaald moment aan en uit te gaan, ongeacht welk apparaat eraan zit. Zo springt ’s avonds de televisie of radio aan, of je aangesloten verlichting.

Wil je niet iedere avond dezelfde televisiezender op hebben staan? Dan zijn er sinds dit jaar slimme televisies op de markt die dankzij een ingebouwd programma zoals Google assistent op afstand met een app bedienbaar zijn en waarmee je dus de zender en het volume kunt aanpassen.

Er zijn ook aanbieders van raamdecoratie met slimme toepassingen. Gordijnen, rolluiken of zonsverduistering is voorzien van een motortje. Via een app of met een timer kun je deze op bepaalde tijden openen en sluiten.

De standaard trucjes

Coen Staal van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken raadt bewoners aan zelf ook een paar maatregelen te treffen voor ze op vakantie gaan zodat het huis er bewoond uitziet.

"Iedere keer weer is de vraag: gordijnen open of gordijnen dicht? Wat is beter? Besef dat, wanneer je alle lamellen, luxaflex of gordijnen sluit, het huis wekenlang potdicht zit. Een inbreker die post, valt dat na twee dagen op", zegt Staal.

"Vraag de buren om de gordijnen 's avonds te sluiten en 's morgens te openen. En als je dat vervelend vindt, laat gordijnen dan half open zodat het overdag ook lijkt alsof ze open zijn. Het beste is om de opening gericht te hebben op een muur, zodat je vanaf de straat niet de hele huiskamer door kijkt."

Post van de deurmat

"Vraag buren of vrienden om de postbus te legen of post van de deurmat te halen. En vraag of ze de post niet in stapeltjes op de eettafel leggen, maar bijvoorbeeld in de slaapkamer. Als iemand door het raam die stapeltjes ziet, is het meteen duidelijk dat de buren de post doen", adviseert Staal verder.

"Heeft je voordeur glas in het onderste gedeelte? Dan kun je er zwart karton tegenaan plakken. Dit is bijna niet te zien en er is geen zicht op een eventuele stapel post die zich achter de deur opstapelt."

De laatste tip van Staal is om afwas te laten staan. "We hebben de neiging netjes op te ruimen als we op vakantie gaan, maar laat een kopje met de krant op de salontafel staan of een bordje met een glas op het aanrecht. Als iemand naar binnen kijkt, lijkt het net of de bewoner ieder moment weer binnen kan wandelen."

Buren

Naast buurt-Whatsapp-groepen tegen inbraak, zijn er ook buurtgroepen waarin je elkaar helpt, zoals Nextdoor. Hierin worden verzoekjes gedaan voor het lenen van spullen tot advies over een oppas. Hier kun je met buren afspreken om op elkaars huis te letten tijdens de vakantie.

Help elkaar met planten water geven of het gras maaien. En je kunt de buren vragen of ze hun auto zo nu en dan op jouw oprit willen parkeren.

Huisoppas

Toch is de beste manier om een huis een bewoonde indruk te geven, het huis bewoond te laten zijn. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor; vraag familie of de kinderen van vrienden om op te passen. Zorg wel dat je goede afspraken maakt over thuis zijn, zodat iemand niet vrijblijvend af en toe een dag aanwezig is.

Heb je liever een betrouwbaar stel waarmee je afspraken kunt maken (planten water geven, de tuin bijhouden, geen feestjes en geen herrie), dan kun je een echte huisoppas inhuren.

Een bedrijf als huisoppas.nl regelt het hele proces, van screening van de huisoppas tot de aansprakelijkheidsverzekeringen van de huisoppas en eventuele problemen tijdens de vakantie.