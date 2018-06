Straks studeren? Met deze tips vind je een betaalbare studentenkamer

Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 stijgt het aantal studenten de komende acht jaar gestaag. Eind 2016 stond de teller op 662.000 studerenden.

Het is erg belangrijk om je budget vast te stellen en je wensen goed voor ogen te houden. Maar wat is nog meer voor jou belangrijk? Wil je in het centrum wonen en vol van het studentenleven genieten of toch wat dichter bij de plek waar je de meeste colleges volgt? Dat laatste kan je in de meeste steden qua maandhuur heel wat schelen.

Er zijn veel verschillende websites waarop kamers geplaatst worden. Denk bijvoorbeeld aan Kamernet.nl en Kamer.nl.

Op de vraag wat de drukste maanden zijn op de website, reageert een woordvoerder van Kamernet: "Dat zijn echt de maanden juni en juli. Dan zien we echt een piek in het aantal bezoekers en reacties op kamers." Het loont daarom ook om net iets eerder aan je zoektocht te beginnen.

Praktische vragen

Nadat je ingeschreven bent op een van de sites, kun je reageren op aangeboden woningen. Je hebt de mogelijkheid om met degene die de advertentie heeft geplaatst contact op te nemen. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld een te beknopte beschrijving is van de kamer of als je gewoon wat praktische vragen hebt. Ook op het huurgedeelte van funda.nl kom je af en toe iets interessants tegen.

De onderwijsinstelling waarbij je gaat studeren heeft vaak een webpagina voor nieuwe studenten. Naast handige tips voor nieuwe inwoners van de desbetreffende stad, vind je daar ook informatie over woningcorporaties die er actief zijn. Aangezien je dan niet met een huisjesmelker te maken krijgt, is de prijs voor een kamer vaak fair.

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), noemt dit een interessante optie: "Misschien heb je er in het eerste jaar niet direct profijt van, op de lange termijn kun je zo wel je ideale kamer vinden."

Antikraak

Dit is waarschijnlijk de goedkoopste en misschien wel de meest spannende optie. Iedere stad heeft last van leegstand. Om te zorgen dat bepaalde woningen of gebouwen wel bewoond zijn totdat er iets mee gedaan wordt, zijn ze beschikbaar als antikraakwoningen. Als student lach je in je vuistje, want het is goedkoop.

Groot nadeel van deze optie: ieder moment kan je contract opgezegd worden en moet je vrij rap het pand verlaten. Toch zijn er genoeg verhalen van studenten die jarenlang op dezelfde plek antikraak wonen.

Wil je van tevoren wat meer zekerheid inbouwen, dan is het raadzaam om wat makelaars te benaderen in de stad waar je wilt gaan wonen. Vaak hebben zij een goed overzicht met huuropties en staan bij hen niet zoveel mensen ingeschreven als bij een van de kamerwebsites.

Minpunten zijn wel dat een makelaar geld wil verdienen en een inkomenseis voor verhuur bijna altijd het geval is. Daarnaast betaal je regelmatig een vergoeding voor de bemiddeling en het huurcontract. Let wel: dit mag niet onevenredig zijn aan het geleverde werk.

Eigen sociale netwerk

Deze optie ligt waarschijnlijk het meest voor de hand. Toch wordt het bereik van je eigen sociale netwerk dikwijls onderschat. Ken je iemand die al in de plaats woont, neem er dan contact mee op. Hoewel het niet gelijk iets hoeft op te leveren, kan een lokaal persoon toch vaak doorslaggevend zijn bij je zoektocht. Je hoort toch makkelijker iets van vrijgekomen kamers ergens als je er al woont of als vrienden van je er wonen.

De laatste en zeker niet de minste optie zijn Facebook-groepen. Op dit sociale medium zijn voor iedere studentenstad meerdere groepen te vinden waar verschillende partijen een kamer 'in de groep' gooien. Dit gaat van studenten in een huis waar een kamer vrijkomt, commerciële partijen en particulieren tot helaas ook de vervelende huisjesmelker.

En misschien is het een slimme zet om zelf een oproep te plaatsen op een van de sociale media die je gebruikt. Sewbaransingh waarschuwt eerstejaars wel bij het particulier huren: "Regelmatig vergeten eerstejaars om een huurcontract te vragen. Doe dit dus wel! Want zonder kun je nergens op terugvallen. Ook is het goed om te weten dat een verhuurder volgens de Nederlandse wet geen sleutelgeld mag vragen of geld voor het opstellen van een huurcontract."

Hospiteren

Als je de hele zoektocht naar een kamer hebt doorstaan en je hebt je droomkamer gevonden, dan is het tijd om in actie te komen. Bij sommige van de bovenstaande opties krijg je te maken met een hospiteeravond. Op zo’n avond komen meerdere gegadigden langs en maken de (toekomstige) huisgenoten een keuze.

Je krijgt de kans om het huis, je eventuele kamer en de bewoners te leren kennen. Zie het als een sollicitatiegesprek waarbij je de mogelijkheid hebt om jezelf te verkopen en je de mores van het huis leert kennen.

Is er geen klik? Grote kans dat iemand anders de kamer krijgt. Mocht dit te omslachtig voor je zijn, kies dan een van de opties waarbij je geen hospiteeravond hebt.

Wat dan?

Je bent gekozen en je krijgt de kamer. Op dit moment is het heel verstandig om de site van de huurcommissie te bekijken. Hierop valt precies te lezen welke rechten en plichten de huurder en verhuurder hebben.

Uit onderzoek van de LSVb blijkt dat áls studenten te veel betalen, dit dan gemiddeld rond de 90 euro is. Je kan op de website van de LSVb of huurcommissie een huurprijscheck doen om te kijken of je huur te hoog is.

Volgens Sewbaransingh kan de gemeente je daarna verder helpen. "Veel gemeentes hebben zogenoemde huurteams. Die helpen studenten met het nagaan of alles klopt qua huur. Mocht dit niet in de haak zijn, dan helpen ze studenten om dit op te lossen."