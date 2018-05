Huizenprijzen met bijna 9 procent gestegen in april

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Sinds juni 2013 laten de huizenprijzen al een stijgende lijn zien. Ten opzichte van het dieptepunt dat toen bereikt werd, is een woning inmiddels gemiddeld 27 procent duurder.

Vergeleken met de piek in augustus 2008 is het gemiddelde prijsniveau nog iets lager. Bestaande koopwoningen waren in april ongeveer even duur als in september 2008.

Het Kadaster liet vorige week weten dat in april 16.267 verkochte huizen zijn geregistreerd. In de eerste vier maanden van 2018 wisselden 68.372 koopwoningen van eigenaar, bijna 6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.