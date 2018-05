Woonnieuws Keukenverkoop stijgt met ruim een tiende in eerste kwartaal Keukenverkopers deden in het eerste kwartaal goede zaken. Zij verkochten in de eerste drie maanden van dit jaar ruim een tiende meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de brancheorganisatie voor winkeliers in het non-foodsegment INretail.