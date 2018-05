Zzp'ers bouw kritisch op aanpak koolmonoxidevergiftiging

De organisatie denkt dat de door Ollongren voorgestelde certificeringsplicht voor installateurs van cv-ketels leidt tot veel bureaucratie en kosten.

Zelfstandigen Bouw vreest dat zelfstandige installateurs daardoor zullen afhaken. Ook kiezen consumenten er mogelijk voor het onderhoud maar eens over te slaan of een beunhaas in te huren.

Zelfstandigen Bouw is voorstander van een aanpak van het risico op koolmonoxidevergiftiging. ''Uit onderzoek blijkt dat mensen het gevaar van koolmonoxide onderschatten'', waarschuwt voorzitter Charles Verhoef.

''Zij zullen dan ook niet zo gauw 100 euro meer willen betalen voor een gecertificeerd monteur als er ook beunhazen zijn die dit veel goedkoper kunnen doen.'' De belangenvereniging roept Ollongren op met een goedkoper alternatief te komen.

Overleg

De minister verwerpt de kritiek van de vereniging en spreekt over een wonderlijke redenering. Ze benadrukt dat ze juist een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid volgt en verschrikkelijke ongelukken wil voorkomen door het instellen van een certificaat en vakbekwaamheidseisen. Die moeten beunhazen de wind uit de zeilen nemen.

Over de verdere aanpak, ook wat de kosten betreft, gaat ze in overleg met brancheorganisaties. Ollongren wijst erop dat er nog regelmatig ongelukken gebeuren omdat installaties onprofessioneel zijn aangelegd of slecht zijn onderhouden.