'Meer dan helft voordeuren binnen drie minuten geopend door inbreker'

Dat meldt de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) woensdag op basis van eigen onderzoek.

Een woning die goed beveiligd is, is voorzien van gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen die voor inbrekers te bereiken zijn. Ook de deuren en eventuele lichtkoepels moeten zulk hang- en sluitwerk hebben. Daarnaast is goede verlichting bij voordeuren een goede methode om inbrekers af te schrikken.

Deze maatregelen samen houden een inbreker minimaal drie minuten buiten de deur. Volgens Susanne Schat, adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), is dat afdoende. "Dit lijkt kort, maar drie minuten is te lang voor een gelegenheidsinbreker, waardoor hij al snel besluit om door te lopen", zegt Schat.

Inbreken in een woning die niet goed beveiligd is, neemt maar zo'n 30 seconden in beslag, zo valt te lezen op de site van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.