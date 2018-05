Hypotheekverstrekker Tulp Hypotheken gaat alsnog van start

Tulp Hypotheken kon twee jaar geleden nog niet beginnen omdat een belangrijke investeerder niet meer mee wilde doen, maakt Tulp Hypotheken dinsdag bekend.

"Vlak voor we in 2016 van start gingen, trok de grootste investeerder zich totaal onverwacht terug. Dat was een stevige tegenvaller", licht Paul Wessels, medeoprichter van Tulp Hypotheken, toe.

"We hebben daarna de tijd genomen om relaties op te bouwen met nieuwe buitenlandse investeerders." Wessels stelt alleen samen te willen werken met buitenlandse investeerders die "duurzaam en dus voor lange tijd" in de Nederlandse hypotheekmarkt willen investeren.

"We hebben om die reden dan ook een paar keer nee gezegd tegen geïnteresseerde investeerders."

TwentyFour Asset Management

Uiteindelijk ging Tulp Hypotheken in zee met TwentyFour Asset Management. De investeerder is in Londen gevestigd en beheert 14 miljard euro.

De hypotheekverstrekker heeft nu naar eigen zeggen een "aanzienlijk bedrag" beschikbaar voor het verstrekken van hypotheken in de komende twaalf tot achttien maanden. De hoogte van het bedrag wordt niet bekendgemaakt.

Zonder NHG

Het bedrijf biedt vanaf dinsdag met name hypotheken aan zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor bestaande woningen. De hypotheken hebben een lange rentevaste periode.

"De stabiliteit van de Nederlandse consument en hypotheekmarkt maakt de financiering van hypotheken een zeer interessante investering voor onze klanten", meent partner Aza Teeuwen van TwentyFour Asset Management.