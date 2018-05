Het is mooi weer, dus tijd om je huis te schilderen

De komende weken blijft de temperatuur tussen de 15 en 25 graden en de luchtvochtigheid is onder de 75 procent. Volgens schilders zijn dat ideale omstandigheden om je huis te verven. De verf droogt dan namelijk het best en snelst.

Op tijd onderhoud plegen aan het schilderwerk is belangrijk, want op die manier voorkom je plotselinge verrassingen. Denk aan schade als houtrot en lekkage.

Frequentie

Wanneer je huis toe is aan een nieuwe verfbeurt is lastig te voorspellen. Dat blijkt ook wel uit de indicaties van experts: de ene schilder zegt dat je een huis elke drie tot vier jaar opnieuw moet verven, de ander adviseert een opknapbeurt na vijf tot zeven jaar.

Dat de indicaties uiteenlopen, is niet zo gek. Slijtage is namelijk van veel factoren afhankelijk: het type huis, de omgeving en de verf. Volgens beroepsvereniging Betere Schilder is buitenschilderwerk op het zuiden en westen bijvoorbeeld eerder aan onderhoud toe door de invloed van zon en regen.

Ook woningen aan de kust moeten vaker worden behandeld. Verder hebben bepaalde verfsoorten, zoals lak of beits, meer onderhoud nodig.

Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert elk voor- en najaar het houtwerk na te kijken en aan de slag te gaan als je ziet dat de verf blaasjes, scheurtjes of beschadigingen heeft. Ook als de verf poedert of als je houtrot ziet, is het tijd voor een verfbeurt. Let vooral op onderhoudsgevoelige plekken, zoals overgangen tussen liggend en staand houtwerk, onderkanten van hout en multiplex en de omtrekspeling van ramen en deuren.

Zelf doen of uitbesteden

Je kunt zelf aan de slag met onderhoud of een expert inschakelen. Als je het zelf doet, kun je geld besparen en weet je precies waar de zwakke plekken zitten. Als je dat weet, kun je de conditie van het schilderwerk beter in de gaten houden.

Het kost je wel meer tijd, zeker als je onervaren bent. Een professionele schilder weet hoe hij zorgt dat de verf langer en beter blijft zitten. Bijvoorbeeld door kozijnen eerst grondig te ontvetten of door speciale verf op bepaald materiaal te gebruiken. Bovendien werkt een vakman sneller dan een leek.

Werkgeversorganisatie OnderhoudNL liet marktonderzoeksbureau USP Marketing Consultancy uitzoeken hoeveel mensen een professional inschakelen. Uit een peiling onder vijfhonderd huiseigenaren blijkt dat bijna 40 procent zelf aan de slag gaat, een even grote groep huurt een vakschilder in en 17 procent vraagt een kennis om hulp.

Kosten

Wat een schilderbeurt precies kost, hangt natuurlijk af van wat er moet gebeuren, welke materialen je moet kopen en welke verf je gebruikt. Als je een beetje handig bent en tijd hebt, kun je hiermee geld besparen.

Schakel je een schilder in, dan kun je via de website van VEH een prijsindicatie krijgen. Ook vergelijkingssite HomeDeal geeft richtlijnen: een voordeur kost volgens deze vergelijker ongeveer 120 euro, de volledige buitenkant van een tussenwoning zo'n 3.000 euro.

Voor kleine projecten rekent de schilder vaak een prijs per vierkante meter, bij grote projecten een uurtarief. VEH adviseert een schilder te zoeken die met een vaste prijs werkt, inclusief materiaal- en voorrijkosten. Verder raadt de vereniging aan om in elk geval de offerte goed na te lezen.

Kijk bijvoorbeeld goed naar het bedrag: is dat met of zonder btw? Hoe zit het met de garantie en wat zijn de begin- en einddata? Hoeveel lagen gaat de schilder verven en kiest hij voor een kwaliteitsverf?

Klustips

Ga je toch zelf aan de slag, kies dan in elk geval een goed moment. Bij te hoge of juist te lage temperaturen droogt de verf niet goed. Schilder ook niet als het regent of mistig is, waarschuwen diverse experts. De luchtvochtigheid is dan te hoog en vocht kan in de natte verflaag slaan.

De VEH geeft verder nog een paar tips voor buitenschilderwerk: