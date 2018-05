ACM tikt ZON op de vingers voor te hoge energietarieven

De bewoners van de woontoren Appel begonnen in april 2014 een procedure, omdat ZON hogere tarieven in rekening zou brengen dan de maximumprijs. Ze vielen onder meer over de kosten voor de afleverset, die warmte die via een collectieve installatie binnenkomt, over de verschillende huizen verdeelt.

De ACM heeft nu geoordeeld dat ZON te veel kosten heeft meegewogen bij het bepalen van het tarief. Zo rekende de leverancier ten onrechte de investeringskosten mee voor terreinleidingen, de warmwatertap van de woontoren en koudwaterinstallaties in de techniekruimtes.

Daardoor hebben de bewoners in de jaren 2014, 2015 en 2016 een te hoge energierekening gekregen. De ACM had hun klacht in een eerdere uitspraak verworpen, maar heeft dat nu teruggedraaid.

De autoriteit heeft ZON opgedragen om de tarieven op orde te brengen, op last van een maximale dwangsom van 200.000 euro. Het bedrijf heeft daar een maand de tijd voor.