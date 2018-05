Met deze tips maak je zelf je woning gezonder

Er zijn nogal wat factoren van invloed op de leefomgeving in je huis. Denk aan luchtvochtigheid, ventilatie en ongedierte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn mensen gemiddeld 85 procent van hun tijd binnen, waarvan 70 procent in hun eigen woning.

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD Amsterdam) meldt dat 65 procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die zij krijgen, gaat over klimaat in huis of op het werk.

Zo'n 38 procent van de klagers is bezorgd over zijn gezondheid, 26 procent meldt problemen met de ademhalingswegen.

Daarnaast komen klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn veel voor. Melders noemen schimmels, ventilatie en vocht als belangrijkste oorzaken voor hun klachten.

Wat kun je zelf doen om je woning gezond te maken?

1. Vermijd rook en vuur

Rob van Strien van de GGD Amsterdam raadt aan zo min mogelijk rook en vuur in huis te laten. Dat betekent niet alleen dat je binnen niet rookt. Ook kaarsen, wierook en koken op gas zijn slecht voor de luchtkwaliteit.

"Bij koken op gas komt meestal weinig rook vrij, maar wel stikstofdioxide", vertelt Van Strien. "Dat zit ook in uitlaatgassen. Bij koken kan het percentage stikstofdioxide in de lucht van je huis hoger worden dan dat op straat. Elektrisch koken is beter voor het milieu en je gezondheid. Is dat niet mogelijk? Zet dan in elk geval een raam open in de keuken en de afzuigkap aan."

2. Zet een raam open

Alle experts zijn het erover eens: ventileren is het allerbelangrijkste voor een gezond klimaat in je woning. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal moet je zorgen voor voortdurende luchtverversing, 24 uur lang en in alle jaargetijden. Een paar keer per dag de ramen tegen elkaar openzetten, is dus niet genoeg.

De eenvoudigste manier van ventileren is continu een (klep)raam op een kier zetten en ventilatieroosters altijd open te laten. Vooral in de winter laten mensen de ramen liever dicht, bijvoorbeeld om stookkosten te besparen. Dat raadt Milieu Centraal af. Ventilatie is belangrijk voor je gezondheid en is dus geen verspilling.

Wie toch benieuwd is naar wat dat ventileren kost: Milieu Centraal meldt dat in een goed geventileerde woning zo'n 25 procent van het gasverbruik voor verwarmen opgaat aan het opwarmen van frisse lucht die de woning in komt.

3. Let op je ventilatiesysteem

Ventilatie met mechanische afvoer zit in ongeveer drie van de tien Nederlandse huizen. Hiermee wordt geen plafondventilator of afzuigkap bedoeld, maar een afzuigsysteem door het hele huis dat voortdurend lucht afvoert.

Van Strien: "Dat werkt vaak prima, als je het goed onderhoudt. Zo'n systeem moet je schoonhouden en elke tien tot vijftien jaar vervangen. Dat kost meestal maar een paar honderd euro."

Laat het systeem bovendien altijd aanstaan, waarschuwt hij. "Oudere systemen maken soms lawaai en daarom zetten mensen ze uit. Doe dat niet, vervang het liever door een modern, stil apparaat."

Verder betekent een mechanisch systeem niet dat je de ramen dicht kunt houden. Van Strien: "Zet altijd iets open en zorg dat je roosters schoon blijven."

4. Houd je huis stofvrij

Stof is slecht voor je gezondheid, zeker voor mensen met astma en allergieën. Vervang daarom je beddengoed regelmatig en stofzuig vaak. Het Longfonds adviseert je huis zo in te richten dat je het makkelijk schoon kunt houden. Vermijd bijvoorbeeld open kasten, want die zijn gevoeliger voor stof.

Denk bij het afstoffen ook aan planten en radiatoren en maak wanden en plafonds minstens twee keer per jaar schoon. Van Strien pleit voor een gladde vloer: "Vloerbedekking is verraderlijk. Je ziet stof minder goed liggen en je krijgt het minder goed schoon."

Volgens het Longfonds zijn op een gladde vloer tien tot vijftien keer minder allergenen te vinden dan op een ongeïsoleerde vloer met tapijt. Bij een geïsoleerde vloer met tapijt is het verschil minder groot. Vloerisolatie zorgt namelijk voor een warmere, minder vochtige vloer. In dat geval krijgt huisstofmijt minder kans, ook bij tapijt.

5. Maak ouderwets schoon

"Je kunt behoorlijke luchtwegklachten krijgen van agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor", vertelt Van Strien. "Maak liever ouderwets schoon met water en zeep."

Ook als je gaat klussen, moet je volgens Van Strien nadenken over welke producten je kiest. "Let ook op bij het klussen. Gebruik geen verf met oplosmiddelen en vermijd spuitbussen."

6. Dim de lichten

Wil je beter slapen? Installeer dan een dimmer voor je lampen en zet ze wat zachter. Te fel licht verstoort je dagritme en zorgt dat je minder snel in slaap valt en slechter slaapt.

Hetzelfde geldt trouwens voor schermen van laptops, smartphones en televisies.

7. Let op de temperatuur

Ook een lagere temperatuur is beter voor je nachtrust. Dat helpt je lichaam om in slaapmodus te gaan. Verder krijg je eerder nachtmerries als je het te warm hebt. Ga je slapen of ben je niet thuis? Zet de verwarming dan op 15 graden.

Dat is ook goed voor de luchtvochtigheid. Als het binnen te koud is, verdwijnt vocht niet goed uit je huis. Bovendien kan een lagere temperatuur ook helpen bij een te droge lucht in huis.

8. Gebruik geen luchtbevochtigers

Uit onderzoek van Universiteit Twente blijkt dat je bij droge lucht juist niet aan de slag moet met luchtbevochtiging. Bevochtigingssystemen zijn namelijk heel gevoelig voor microbiologische groei en dat is slecht voor je gezondheid.

Heb je last van droge lucht? Zorg dan voor voldoende verse luchttoevoer, voorkom de vorming van stof en houd de temperatuur relatief laag. Houd de temperatuur het liefst onder de 21 graden.