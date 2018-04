ACM onderzoekt vertraging bij aansluiten woning op gas en elektra

Woonnieuws Merendeel woningen kan volgens Milieudefensie in 2030 gasloos zijn Als er niets verandert aan het huidige energiebeleid, zal volgens Milieudefensie slechts 20 procent van de Nederlandse woningen in 2030 gasloos zijn. Dat is het jaar waarin de Groningse gaskraan wordt dichtgedraaid.