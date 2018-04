Merendeel woningen kan volgens Milieudefensie in 2030 gasloos zijn

Milieudefensie komt daarom met ideeën die de overgang naar wonen zonder aardgas moeten versnellen. Daarmee kan volgens de organisatie over twaalf jaar 80 procent van de woningen gasloos zijn.

Het pakket aan ideeën is breed opgezet en bedoeld voor huizenbezitters, huurders, bijstandsgerechtigden, gemeenten en het Rijk. Zo gaat een van de voorstellen over een lagere rente op het hypotheekdeel dat wordt gebruikt voor verduurzaming van de woning.

Ook kan worden gedacht aan een verlaging van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor duurzame huizen. Verder moet volgens de organisatie werk worden gemaakt van de aanleg van warmtenetten (restwarmte van industrie, aardwarmte, collectief gebruik van zonneboilers).

Ook kunnen gemeenten mensen met een smalle beurs financieel helpen bij verduurzaming.

Miljarden

De snelle overstap naar duurzame warmte die Milieudefensie voorstaat, kost miljarden. Maar die forse rekening is volgens de organisatie voor iedereen te betalen door een CO2-belasting voor burgers en bedrijven in te voeren.

Dat geld zou in een transitiefonds kunnen worden gestoken, waaruit mensen met wat minder geld kunnen putten als ze investeren in duurzame oplossingen.

Routekaart

De milieuclub stuurt de 'routekaart' volgende week naar alle gemeenten. Veel gemeenten zitten nu midden in de vorming van een nieuw college.

Uiteindelijk moet iedereen aan de bak, stelt Milieudefensie. "Woningcorporaties, banken, verkopers van witgoed, netbeheerders; iedereen moet zijn schouders eronder zetten", zegt campagneleider Jorien de Lege.

"Nederland moet van zijn gasverslaving af. Wij laten met deze routekaart zien dat het kan, maar alleen als we het samen doen."

Gemeenten

Er moet nog wel veel geregeld worden voordat deze wensen zijn uit te voeren laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie weten. De vereniging schrijft over "bevoegdheden, instrumenten, financiën".

"Daarnaast is dit voor gemeenten vooral een sociale transitie niet alleen een technologische transitie. Het kost tijd om acceptatie onder alle bewoners te bewerkstelligen, het is zeker geen top-down operatie", aldus de VNG.

Als belangrijkste reden noemt de VNG misschien wel de enorme omvang van het project. "Het gaat om 8,2 miljoen gebouwen waarvan 7 miljoen woningen. Stel je eens voor hoeveel werk dat ondergronds en bovengronds is." De beoogde streefdatum van 2030 is dan ook niet realistisch, stelt de VNG. "Maar we moeten dan al wel een heel eind zijn. Gemeenten geven in 2021 helderheid over hun planning."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!