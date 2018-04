Fonds verstrekt ruim 4.200 Energiebespaarleningen in 2017

Dat maakt het fonds achter de leningen donderdag bekend in een jaarverslag.



Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert huizenbezitters met de lening tot het treffen van energiezuinige maatregelen in hun koophuis. Dit kan tot een lagere energierekening en hogere woningwaarde leiden.



"Voor het derde jaar op rij verdubbelde het aantal Energiebespaarleningen dat het fonds verstrekte voor energiebesparende maatregelen aan woningen", laat voorzitter Ernst-Jan Boers van het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds weten.

VvE's

Volgens het fonds groeide het aantal leningen aan VvE's vanwege de begeleiding die deze verenigingen kregen. Het aantal accountmanagers met deze taak is dit jaar uitgebreid.



"Deze verenigingen vertegenwoordigen een kwart van de particuliere woningvoorraad, een belangrijke doelgroep dus", aldus het fonds.

Enschede

Eerder deze maand is de tienduizendste duurzame lening verstrekt in Enschede. Deze lening wordt door een echtpaar ingezet voor het plaatsen van acht zonnepanelen en duurzame beglazing.

In de provincie Overijssel wordt de lening tegen een lager rentetarief aangeboden. Er zijn inmiddels ruim honderdtachtig van dit soort leningen in Enschede afgesloten.



Rotterdam (268), Apeldoorn (238) en Almere (199) staan in de top drie van gemeenten met de meeste verstrekte Energiebespaarleningen. In totaal is in de afgelopen jaren voor ruim 151 miljoen euro aan leningen afgesloten. Met dat bedrag zijn in totaal 15.887 huizen verduurzaamd.

Zonnepanelen

Onder meer zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing, energiezuinige deuren, gevelisolatie en dakisolatie zijn populaire manieren om huizen duurzamer te maken.



Het Nationaal Energiebespaarfonds wordt gefinancierd door het Rijk, Rabobank en de ASN Bank. In totaal is hier 300 miljoen euro voor beschikbaar. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten is fondsmanager van het Nationaal Energiebespaarfonds.



Naar verwachting wordt de bodem van het fonds in de loop van 2019 bereikt.