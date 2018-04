IMF ziet huizenprijzen wereldwijd flink stijgen

"Wil je een huis in Londen, kijk dan naar de prijsontwikkeling in Tokio", kopt het IMF in een blog op de website. Daarmee illustreert het fonds hoe sterk de verschillende huizenmarkten met elkaar verbonden zijn.

Huizenprijzen in Amsterdam blijven stijgen, maar op wereldniveau is die stijging niet zo extreem. In een mondiaal lijstje van het IMF staat de Nederlandse hoofdstad evenwel in de middenmoot. In Shanghai, Auckland, Sydney, Boedapest en Istanbul stegen huizenprijzen tussen 2013 en 2017 veel harder.

Volgens het IMF is het niet gek dat de huizenprijzen van wereldsteden steeds meer gelijk opgaan. Andere economische ontwikkelingen, zoals de rente en de economische groei, verschillen niet meer zoveel van land tot land. Daarnaast zijn grote vastgoedbeleggers meestal internationaal actief.

Overal zijn dus ongeveer dezelfde financiële omstandigheden, aldus het IMF. Dat brengt ook risico's met zich mee, want een economische schok in het ene deel van de wereld kan dus ook invloed hebben op een andere plek. Verder kunnen grote prijscorrecties veel grotere gevolgen hebben, omdat ze overal tegelijkertijd optreden.