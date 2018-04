Elektriciteitsverbruik per bewoner met 4,5 procent gedaald in vier jaar tijd

Verbruikte een bewoner in 2012 nog gemiddeld 1.419 kilowattuur (kWh) aan stroom, in 2016 was dit afgenomen naar 1.355 kWh, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het stroomverbruik per bewoner is een optelsom van de elektriciteit die via het openbare elektriciteitsnet geleverd wordt en de zonne-energie die huishoudens zelf produceren.

De hoeveelheid via zonnepanelen opgewekte stroom per bewoner was in 2016 zeven keer zo groot als in 2012. De hoeveelheid stroom die via het net werd geleverd, daalde juist met 8,3 procent.

Bewoners van appartementen schroefden het verbruik van via het net geleverde elektriciteit het minst terug, namelijk met 4,6 procent. In hoekwoningen en tussenwoningen daalde dit met respectievelijk 6,4 en 7,1 procent.

Hoe meer bewoners een huis telt, hoe harder de elektriciteitslevering per persoon tussen 2012 en 2016 is afgenomen. Zo daalde de levering in een tussenwoning met één bewoner met 1,4 procent en in een tussenwoning met vijf of meer bewoners met 9,6 procent per persoon. Dit effect geldt ook voor andere woningtypes.