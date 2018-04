'Recordaantal woningen 1 miljoen euro of meer waard'

In 2008 waren er nog 28.100 miljoenenwoningen in Nederland. In de periode van 2008 tot en met 2013 daalde het aantal met 43 procent. Op het dieptepunt van de crisis hadden slechts zestienduizend koophuizen een waarde van 1 miljoen euro of daarboven.

Gemiddeld genomen had een miljoenenwoning vorig jaar een prijskaartje van 1,36 miljoen euro. Per vierkante meter moest gemiddeld 5.300 euro neergeteld worden.

In het afgelopen jaar zijn miljoenenwoningen zo'n 9,2 procent meer waard geworden. Dat is een grotere stijging dan de gemiddelde prijsstijging (8 procent) van alle Nederlandse koopwoningen.

Ook zijn er vorig jaar meer miljoenenwoningen van eigenaar gewisseld dan in 2016. Het aantal verkochte huizen in deze prijscategorie steeg met 12 procent naar 1.630.

Groot-Amsterdam

Het merendeel van de miljoenenwoningen staat in de regio Groot-Amsterdam. Het gaat in dat gebied om 10.300 huizen van 1 miljoen euro of meer.

De regio Utrecht volgt met 6.300 miljoenenwoningen. De regio Gooi en Vechtstreek maakt de top drie met 4.950 compleet.

De tien straten met de meeste miljoenenwoningen zijn Amsterdamse straten. De Keizersgracht, Prinsengracht en Valeriusstraat tellen de meeste miljoenenwoningen.

Wassenaar

Ook in 2017 was de duurste Nederlandse straat in Wassenaar te vinden. Een woning aan de Groot Haesebroekseweg kostte vorig jaar 31 keer zo veel als een huis in de goedkoopste straat van Nederland.

De gemiddelde woningwaarde in de genoemde straat in Wassenaar lag in 2017 op 2,48 miljoen euro, terwijl huizen in de Terneuzense Tholensstraat zo'n 80.000 euro kostte.