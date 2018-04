'Open Huizen Dag minder in trek in grote steden'

Makelaarsvereniging NVM stelt dat dit samenhangt met het slinkende woningaanbod en de relatieve snelheid waarmee huizen in steden worden verkocht.

Naar verwachting zullen zo'n dertienduizend woningbezitters aanstaande zaterdag hun deuren openen voor de Open Huizen Dag. Geïnteresseerden kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur zonder afspraak een kijkje nemen bij deelnemende huizen.

Minder urgent

Bij de vorige editie in oktober 2017 kwamen 85.000 belangstellenden langs. De interesse in het evenement was in het najaar buiten de Randstad groter dan binnen dit gebied.

"In de Randstad, en dan vooral in de grote steden, staan woningen inmiddels zo kort in de verkoop, dat deelname aan de NVM Open Huizen Dag minder urgent is", legde de woordvoerder van NVM toen uit.

Voorbereiding

De woordvoerder raadt deelnemers aan deze editie aan van tevoren uit te zoeken hoeveel zij kunnen lenen. Ook is het volgens hem verstandig om als potentiële koper een lijst met duidelijke wensen te hebben.

Verkopers zouden wat de zegsman betreft moeten zorgen voor een opgeruimd, fris en neutraal huis. "Mooie realistische foto's op internet zorgen voor meer bezichtigingen", benadrukt hij.

"Een gastvrij ontvangst zorgt ervoor dat kopers zich welkom voelen, een goede eerste indruk krijgen en zich eerder thuis voelen in misschien wel hun toekomstige woning".

De NVM organiseert de dag twee keer per jaar. De volgende editie is op zaterdag 6 oktober gepland.