'Tekort woonruimte arbeidsmigranten loopt op tot 100.000 plekken'

Woonnieuws Aardbeving Huizinge ook van invloed op waarde huizen zonder schade De aardbeving die in 2012 in het Groningse dorp Huizinge plaatsvond, is een "bijzondere omstandigheid" die mogelijk invloed heeft op de waarde van de woningen in het gebied. Ook op de waarde van een huis dat geen zichtbare schade heeft, oordeelt de Hoge Raad vrijdag.