'Frauderende bureaus helpen wanhopige woningzoekenden in Den Haag'

Rond de fraude zou een hele industrie bestaan met bureaus die mensen aan vervalste gegevens helpen, schrijft dagblad AD vrijdag naar aanleiding van vier invallen die de politie gisteren deed.

In het onderzoek zijn gegevens aangetroffen van honderden mensen die mogelijk op deze manier zijn geholpen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er signalen zijn dat dit ook voorkomt in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Deze bureaus vervalsen bijvoorbeeld documenten van de Belastingdienst. Het lijkt dan alsof de woningzoekende minder verdient dan 45.225 euro bruto per jaar, de grens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Wachtlijst

In juli vond in het onderzoek al een doorzoeking plaats in de woning en het kantoor van een toen 40-jarige vrouw uit Den Haag. Zij zorgde er onder meer voor dat mensen hoger op de wachtlijst voor een huurwoning kwamen.

Ook registreerde ze in valse papieren hogere inkomens, zodat haar klanten een hogere hypotheek konden krijgen. Volgens dagblad AD hebben woningzoekenden soms wel 2.500 euro over voor een valse inkomensverklaring.

In Den Haag zijn nog twee arrestaties verricht, schrijft de krant. Het gaat om een 33-jarige man en een 40-jarige vrouw. Zij zouden tegen betaling documenten zoals inkomensformulieren van de Belastingdienst, loonstroken en werkgeversverklaringen hebben vervalst.

Grote steden

Vermoedelijk waren de frauduleuze praktijken al sinds 2012 gaande. De vervalste documenten werden waarschijnlijk vooral gebruikt in Den Haag en omgeving.

Naar mogelijke soortgelijke fraude in de drie andere grote steden loopt momenteel nog geen onderzoek, zegt de woordvoerder van het OM. ''Daarvoor wordt een afweging gemaakt van hoe sterk de signalen daarover zijn en of er capaciteit voor is", zegt ze.

De doorzoekingen donderdag vonden plaats in twee woningen en drie bedrijfspanden. Er is beslag gelegd op administratie en op digitale gegevensdragers. Niemand is aangehouden.