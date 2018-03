Woonnieuws Brede coalitie wil over drie jaar af van klassieke cv-ketel Een coalitie van partijen uit verschillende branches wil de klassieke cv-ketel uitfaseren binnen drie jaar. In 2021 moet een cv-ketel, die relatief inefficiënt gas omzet in warmte, alleen nog mogelijk zijn in combinatie met een duurzame oplossing zoals een warmtepomp of een hybride ketel.