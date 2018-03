Brede coalitie wil over drie jaar af van klassieke cv-ketel

Hiervoor pleiten brancheorganisatie Uneto-VNI, fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties en een deel van de energiesector.

De partijen presenteren woensdag een manifest met het plan aan de Tweede Kamer en Diederik Samsom, die is aangesteld als onderhandelaar voor het Klimaat- en Energieakkoord.

Het streven is om huizen te verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 350.000 cv-ketels aan vervanging toe.

Er hangt wel een hoger prijskaartje aan dit plan. Een warmtepomp en een hybride ketel zijn enkele duizenden euro's duurder dan een cv-ketel. Om het betaalbaar te houden, wordt een speciale gebouwgebonden financiering voorgesteld.

De woningeigenaar betaalt zo via een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties. Bij de verkoop van de woning gaat het contract over naar de nieuwe eigenaar.

Hybride systemen

Uneto-VNI ziet vooral kansen in hybride systemen. "Als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken, is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is", aldus Doekle Terpstra, voorzitter van de installateurskoepel.

Mogelijk knelpunt kan het tekort aan geschoolde technici zijn. Ook moet de hybride warmtepomp verbeterd worden als het gaat om het geluidsniveau, de netbelasting en hoeveel ruimte de pomp inneemt.

Veel van de betrokken partijen nemen ook deel aan het Klimaat- en Energieakkoord. De komende maanden worden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot met 49 tot 55 procent te verlagen.

"Het stellen van een verplichtende maatregel zoals een rendementseis, is nodig om sneller om te schakelen naar duurzame energie", zegt Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace.

Kosten

Vereniging Eigen Huis (VEH) is naar eigen zeggen "niet zo enthousiast" over het plan. De organisatie maakt zich zorgen over de kosten voor consumenten.

"Er moet worden gekeken hoe de consument kan worden bewogen de beste maatregelen te nemen voor vergroening of verduurzaming van de woning. Dit plan is veel te geïsoleerd", stelt een woordvoerder van VEH.

In sommige gevallen zal het bijvoorbeeld meer lonen om de woning beter te isoleren, zegt ze. "De consument kan zijn geld maar één keer uitgeven."

