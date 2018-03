Hoogste prijsstijging koopwoningen sinds 2001

Dit melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In januari werd al de grootste prijsstijging op jaarbasis in zestien jaar geboekt. Toen stegen de huizenprijzen met 8,8 procent.

Koopwoningen zijn nu gemiddeld 26 procent duurder dan tijdens het dal in juni 2013. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013.

Ten opzichte van de piek in 2008 is het prijsniveau nog 1 procent lager. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in februari 2018 ongeveer even hoog als in april 2008.