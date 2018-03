'Vier op de tien mensen met hypotheek vinden eigen rente laag'

Overigens vindt bijna een derde de rente over de hypotheek hoog of zeer hoog. Van deze groep betaalt 83 procent minstens 4 procent rente, blijkt dinsdag uit onderzoek van GfK onder twaalfhonderd Nederlanders met een hypotheek. Het onderzoek is in opdracht van ABN Amro uitgevoerd.

Van de mensen die vier jaar of langer geleden een hypotheek hebben afgesloten en nu hun rente hoog of zeer hoog vinden, heeft 46 procent besloten de hypotheek niet over te sluiten en is 15 procent het juist van plan te doen. Daarnaast heeft 16 procent er nog geen besluit over genomen en heeft de rest oversluiten nog niet overwogen.

Onder de groep ondervraagden die de eigen hypotheekrente laag of zeer vindt, heeft een derde de eigen hypotheek al eens overgesloten.

Voorzichtig

Directeur Hypotheken Anton Bosch van ABN Amro zegt dat niet zonder meer gesteld kan worden dat hypotheekbezitters geld laten liggen als ze oversluiten niet overwegen. "Laten we hier vooral voorzichtig in zijn. Een hypotheek is niet alleen de rente die je betaalt", stelt hij.

"Kijk ook naar eventuele nadelen van een nieuwe lening, zoals bijvoorbeeld andere voorwaarden en bijkomende kosten." Hij benadrukt wel dat de gemiddelde rente op dit moment laag is. Die zou gemiddeld rond de 2,3 procent uitkomen.

Lagere maandlasten

Voor 45 procent van de mensen die in de afgelopen twee jaar hun hypotheek hebben overgesloten, waren lagere maandlasten de belangrijkste reden om dit te doen. Bijna een kwart noemt het willen profiteren van een lagere hypotheekrente als belangrijkste motief. Van deze groep hebben vier op de vijf mensen een hypotheek bij een andere verstrekker gekozen.

Dat oversluiten weinig tot niets zou opleveren, weerhoudt een kwart van de groep die de hypotheek niet wil oversluiten. Verder zegt 22 procent niet over te willen sluiten vanwege de vergoeding die zij moeten betalen bij een vervroegde aflossing van de hypotheek.

Bosch stelt dat oversluiten ondanks een boeterente gunstig kan zijn. Dit is het geval als lagere maandlasten van een nieuwe hypotheek de kosten voor het oversluiten kunnen compenseren.