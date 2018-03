Kadaster registreert minder woningverkopen in februari

Dat zijn er 9,1 procent minder dan in februari 2017, maakt het Kadaster maandag bekend. Toen werden 17.708 verkochte woningen geregistreerd.

In vergelijking met de eerste maand van 2018 is wel sprake van een lichte stijging. Het ging om 0,4 procent meer transacties. In januari wisselden nog 16.035 huizen van eigenaar.

Woningtypen

In vergelijking met februari 2017 zijn van alle woningtypen minder verkopen geregistreerd. Bij twee-onder-een-kapwoningen was de daling het grootst (-16,9 procent). Bij hoekwoningen was de afname het kleinst (-4,3 procent).

In vergelijking met januari 2018 is alleen bij appartementen een daling (-3,8 procent) te zien. Hoekwoningen noteren met een toename van 4,3 procent de grootste stijging.

Provincies

Ten opzichte van een jaar eerder zijn de verkopen alleen in Drenthe toegenomen (1,2 procent). In de provincie Utrecht was de daling met 12,8 procent het grootst.

Vergeleken met januari zijn de transacties in Friesland (11,4 procent) het hardst gestegen. Noord-Holland laat de grootste afname zien (-6,7 procent).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken lag vorige maand 6,7 procent lager dan een jaar eerder. Het ging om 26.580 hypotheken in februari 2017 tegen 24.809 hypotheken een jaar later. In vergelijking met januari (24.083) zijn 3 procent meer hypotheken geregistreerd.

Ook zijn vorige maand flink meer executieveilingen gehouden. Met 78 veilingen ging het om 18,2 procent meer dan een jaar eerder.

Notarissen laten de verkoop van woningen bij het Kadaster inschrijven. Dit is het moment van eigendomsoverdracht. Dit is enkele weken na het tekenen van het koopcontract.