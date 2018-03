'Airbnb-verhuur in Utrecht vorig jaar bijna verdubbeld'

Dat blijkt donderdag uit een analyse van Hotelschool The Hague en vastgoedadviseur Colliers International.

Het historische centrum is de populairste bestemming binnen de Domstad. Een op de drie van de Airbnb-woningen in Utrecht wordt volgens de onderzoekers verhuurd door mensen die meerdere accommodaties aanbieden.

Ook in Amsterdam, met inmiddels 2,1 miljoen overnachtingen veruit de populairste Nederlandse stad op het platform, wordt 38 procent van de kamers en woningen aangeboden door hosts die meerdere woningen verhuren.

''Dit is een indicatie dat een deel van het aanbod wordt verhuurd door professionele partijen'', stellen Collier en de hotelschool.

Hoofdverblijf

Zowel in Amsterdam als in Utrecht is het verplicht dat mensen die hun woning verhuren aan toeristen er zelf hun hoofdverblijf hebben. Maar er zijn ook bemiddelaars die de verhuur regelen voor meerdere particulieren.

Dat mag, mits een woning niet te vaak wordt verhuurd. Nu mag dat nog zestig dagen in Amsterdam en Utrecht. In de hoofdstad wordt het maximum volgend jaar dertig dagen.

Een andere uitschieter is Den Haag. De groei vorig jaar bedroeg daar volgens het onderzoek 46 procent. In heel Nederland steeg de vakantieverhuur via Airbnb met 25 procent.

Ondanks de strengere regelgeving is er volgens de onderzoekers ''geen aanwijzing dat het aantal beschikbare accommodaties afneemt''.

Volgens Airbnb gebruiken Colliers en de hotelschool in hun rapport verkeerde data en is het "geschreven door adviseurs van de hotelindustrie met als doel hun financiële belangen te beschermen".