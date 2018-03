Voormalig VOC-werf in Amsterdam wordt woonwijk

Woonnieuws Speciale woningen voor 'overlastgevers' in Rotterdam 'groot succes' De speciale containerwoningen in Rotterdam voor notoire 'overlastgevers' werpen hun vruchten af. Het aantal meldingen van overlast in de oude woonomgeving is dankzij de Skaeve Huse, zoals de speciale woonvoorzieningen worden genoemd, gereduceerd tot nul.