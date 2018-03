Friese buurtmolen voorziet vanaf zondag 460 huishoudens van stroom

Woonnieuws 17 miljoen euro voor monumentenonderhoud in bevingsgebied Groningen Het kabinet trekt 17 miljoen euro uit om rijksmonumenten in het bevingsgebied in Groningen te onderhouden. Voor dit jaar gaat het om 4 miljoen, de rest van het geld komt de komende jaren beschikbaar. Het geld is niet alleen bedoeld voor rijksmonumenten, maar ook voor monumentale huizen waar gewoon mensen in wonen.