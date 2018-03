Dit moet je weten over de bloemen in huis

Zijn er bloemen die je niet schuin hoeft af te snijden?

Lodewijk Hoekstra, tuinman bij onder meer Eigen Huis & Tuin: "Bijna alle stelen mogen schuin worden afgesneden, behalve die van de amaryllis, die heeft dat niet nodig. Bij andere bloemen kan het wel, want door het schuin afsnijden van de steel, maak je een verse wond bij je boeket en kan de bloem extra veel water opnemen. Als een bloem al een tijdje niet in water heeft gestaan, kunnen de stelen uitdrogen en nemen ze minder goed water op."

Bart Bresser, bloemist bij Bresser Bloemen: "Bloemen met een houterige steel, zoals seringen en rozen, moet je schuin afsnijden en in warm water zetten. Zo komt de sapstroom beter op gang. De voorjaarsbloemen, zoals hyacinten, tulpen en bolbloemen, hoef je niet schuin af te snijden en zet je in koud water neer, want die hebben dat zetje voor de sapstroom niet nodig."

Wat moet je doen als je bloemen niet uitkomen?

Hoekstra: "Ik haal zelf mijn bloemen altijd bij de lokale bloemist, dan weet ik zeker dat ik echt goede, verse bloemen krijg. Voor bloemen is het super belangrijk om schoon water te hebben en een schone vaas. Komen je bloemen dus niet uit, geef ze dan vers water en maak de vaas extra goed schoon. Ook kun je proberen om ze nogmaals schuin af te snijden, zodat ze weer goed water opnemen."

Bresser: "Zorg ervoor dat je de bloemen niet te rauw koopt, ik let daar zelf ook altijd op bij de inkoop. Er moet al wat kleur in je boeket zitten. Je kan je bloemen 'helpen' door ze schuin af te snijden en in warm water te zetten, maar eigenlijk kan je niet heel veel meer redden als de bloemen te jong gesneden zijn."

“Je moet de voeding voor je bloemen goed doseren. Vergelijk het met zes RedBull in één keer opdrinken: dat is ook niet goed voor je” Lodewijk Hoekstra

Hoe belangrijk is een zakje voeding (chrysal) voor je bloemen?

Hoekstra: "Voeding is heel goed, bedenk ook dat het voor een boeket best een opgave is om te moeten leven in een vaas. Hoe beter je voor ze zorgt, hoe beter je bloemen het zullen doen."

Bresser: "Je moet het er gewoon altijd bijgooien, vooral bloeiende bloemen hebben chrysal nodig. Ze zullen het waarderen én je zal worden beloond, want je bloemen groeien en bloeien er prachtig van."

Als je twee bossen bloemen in een vaas doet, moet je daar dan ook twee zakjes voeding bij doen?

Hoekstra: "Dat kan, als je er maar niet te weinig water bij doet. Je moet het goed doseren. Vergelijk het met zes RedBull in één keer opdrinken: dat is ook niet goed voor je."

Bresser: "Twee zakjes zijn in principe niet nodig, eentje is wel voldoende. Het is goed om bij de aankoop van je bos bloemen je te laten adviseren door de bloemist. Er bestaan zakjes voeding die alleen voor een bepaalde soort bloem werken, maar eigenlijk krijg je altijd zakjes mee die voor iedere bos goed zijn."

Helpt het om een gaatje te prikken in de stengel van een bloem, zodat die niet krom gaat groeien?

Hoekstra: "Dat weet ik niet, maar voor mij klinkt dit als een broodjeaapverhaal..."

Bresser: "Het werkt vooral bij tulpen en anemoontjes, maar het is niet zaligmakend. Bij bloemen moet je eigenlijk niet te veel fratsen uithalen en ze gewoon op hun natuurlijke manier laten groeien. Ook als ze, door het koude weer van de afgelopen tijd, scheef gaan hangen. Je kan in dat geval bepaalde bloemen, zoals gerbera's, beter niet tijdens winters weer kopen."

Helpt het om muntgeld in de vaas met water te gooien, zodat je bloemen beter groeien?

Hoekstra: "Ha, dat is een van grootmoeders wijsheden, maar of het echt werkt... Ik denk dat het een fabeltje is. Bij rozen bijvoorbeeld helpt het wel om de bladeren af te knippen, zodat er minder bacteriën in het water komen en er meer energie naar de bloem zelf gaat. Hierdoor groeit de roos in ieder geval wel beter."

Bresser: "Ik heb hier nooit van gehoord, maar ik ga het in mijn winkel gelijk proberen!"

“Bij bloemen moet je eigenlijk niet te veel fratsen uithalen en ze gewoon op hun natuurlijke manier laten groeien” Bart Bresser

Is er een maximum aantal bloemen dat je in een vaas mag doen?

Hoekstra: "Niet echt, als je de bloemen maar niet in de vaas duwt en propt en het water minimaal tot tien centimeter hoog staat."

Bresser: "Je moet inderdaad niet te veel de bloemen bij elkaar proppen, want bijvoorbeeld pioenrozen hebben echt de ruimte nodig om tot bloei te komen. Er is geen maximum aantal bloemen bij elkaar, als je ze maar genoeg water geeft."

Kunnen alle bloemen bij elkaar in een vaas?

Hoekstra: "Volgens mij kan dat gewoon, het combineren van hele verschillende soorten bloemen is juist hip."

Bresser: "Alle bloemen kunnen bij elkaar in een vaas, maar met hyacinten en narcissen moet je oppassen. Als je die, samen met andere bloemen, in een bos wil doen, moet je ze niet schuin afsnijden. Hyacinten en narcissen laten namelijk een soort slijm vrij vanuit hun steel en dat lijkt me niet goed voor de andere bloemen. Als ik bossen bloemen maak, zal ik ook nooit hyacinten en narcissen met andere bloemen mengen. Wat ook nog een tip is: zet anjers niet in de buurt van fruit, want daar kunnen die bloemen niet tegen."