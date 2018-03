'Een vakantiehuisje kopen is geen taboe meer'

Integendeel, de markt voor recreatiewoningen is booming, denkt Tom van den Brink van de Second Home Beurs, die dit weekend plaatsvindt.

"Als we kijken naar de ontwikkelingen rond de beurs, dan is die markt sinds het voorjaar van 2016 in een stroomversnelling beland. Dat heeft te maken met de lage rente, maar ook met de afnemende werkloosheid en de groei van de economie. Dat zorgt ervoor dat mensen denken: we gaan nu investeren", stelt Van den Brink.

"We zien nu ook de kleine zelfstandigen die met hun pensioenpotje puzzelen, of jonge gezinnen die hun spaargeld willen benutten. Het zijn zeker niet meer alleen de 65-plussers."

Inmiddels ziet drie kwart de tweede woning dan ook als een investering, vijf jaar geleden kochten mensen er vooral voor eigen gebruik een huisje voor erbij, zo blijkt uit cijfers van de beursorganisator.

Volgens de NVM zijn er in 2016 3.750 recreatiewoningen van eigenaar gewisseld, 20 procent meer dan in het voorgaande jaar. Bovendien zijn er twaalfhonderd nieuwbouwvakantiewoningen bij gekomen. Nederland heeft met meer dan vijftienhonderd recreatieparken "één van de hoogste recreatieparkendichtheden ter wereld". 95 procent van de Nederlandse vakantiewoningen is in zo'n park te vinden.

Populaire landen

Spanje is het populairste land voor een vakantiehuisje, gevolgd door Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. "Binnen Nederland zijn vooral de kustlijn, de Veluwe, Limburg en de Waddeneilanden in trek", aldus Van den Brink.

De meeste mensen kopen er een huisje bij om er ook zelf regelmatig gebruik van te kunnen maken. Maar het verhuren ervan kan een leuk bedrag opleveren. "Een nettorendement tussen de 4 en 5 procent is reëel", denkt Van den Brink. "Maar het hangt natuurlijk af van hoeveel je het verhuurt en in welke regio het staat."

Ronald Roose van Makelaardij Roose in het Zeeuwse Zoutelande ziet in zijn kantoor dagelijks mensen langskomen die op zoek zijn naar een tweede woning. "Het zijn vooral mensen van rond de vijftig jaar, die op zoek zijn. In de hogere prijsklassen willen ze vooral een recreatiewoning voor eigen gebruik, daaronder zijn mensen vaak van plan ook voor verhuur van hun woning te kiezen."

Volgens Roose weten tegenwoordig ook Belgen de weg naar de Zeeuwse kust steeds meer te vinden. Vroeger bestond zijn clientèle overwegend uit Nederlanders en Duitsers. "Belgen vinden het hier vaak ongerepter en mooier. Aan hun eigen kust is het hier en daar toch wat verpauperd, dus steken ze de Westerschelde over."

De vraagprijzen voor recreatiewoningen in de regio waar Roose actief is, lopen uiteen van zo'n 120.000 euro "voor een huisje in een park dat in de jaren vijftig gebouwd is", tot een half miljoen. Daarbij gaat het om grotere, vrijstaande woningen.

De gemiddelde transactieprijs van een recreatiewoning lag in 2016 ruim boven de 140.000 euro, aldus de NVM. Dat is 4 procent meer dan in het voorgaande jaar, maar nog altijd minder dan de circa 170.000 euro die in topjaar 2008 gemiddeld voor zo’n huisje moest worden neergeteld.

Waardevast

Een recreatiewoning levert meer op dan geld op de bank, stelt Roose. "Zo'n woning is bovendien waardevast en stenen zijn toch iets tastbaars." Een prijsstijging van rond de 7 procent per jaar bekeken over de laatste twintig jaar is wel reëel, denkt de Zeeuwse makelaar.

En ook op de markt voor recreatiewoningen is er sprake van krapte, ziet Roose. "Goed onroerend goed is zo weg. Dan duiken er meerdere mensen tegelijk op en is er vaak ook sprake van overbieden."

Landelijk gezien is die krapte er niet, denk Tom van den Brink van Second Home Beurs. "Er worden veel oude campings opgekocht en opnieuw ontwikkeld. Daar worden dan chalets op gebouwd. Er is voldoende vraag, maar er wordt ook voldoende ontwikkeld. In Zeeland echter is de rek er wel een beetje uit. Daar zijn veel natuurgebieden omgezet in recreatieparken en mag niet zoveel meer gebouwd worden."

Ook op de Waddeneilanden is het vechten om een recreatiewoning: er staan volgens de NVM nauwelijks vakantiehuizen te koop vanwege een gebrek aan nieuwbouw. Dit heeft de gemiddelde transactieprijs op de eilanden opgestuwd naar bijna 300.000 euro.

Eigen vermogen

Een tweede huis is niet voor iedereen weggelegd. Een flinke zak eigen geld meenemen is vaak nodig, omdat banken niet zo happig zijn op het financieren van recreatiewoningen. Ook heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. "Wat je soms wel ziet, is dat mensen de hypotheek op de woning die ze al hebben verhogen, om zo een tweede huis te financieren", signaleert makelaar Roose.

Om niet tegen onvoorziene kosten aan te lopen, raadt de makelaar potentiële kopers aan goed op de kleine lettertjes te letten. "Op parken ben je soms verplicht je woning via een bepaalde organisatie te verhuren. Ook heb je soms te maken met Verenigingen van Eigenaren (VvE's), of btw in het geval van een nieuwbouwwoning."

"Je moet ervan uitgaan dat je ongeveer 70 procent gefinancierd kan krijgen", zegt Tom van den Brink. "Je moet dus wel eigen vermogen hebben. Bovendien moet je je realiseren dat geld dat in stenen zit, daar niet zomaar uit te krijgen is als je je financiële middelen toch nodig blijkt te hebben."

"Kijk ook goed naar de andere kosten die erbij komen kijken, zoals verzekeringen, belastingen, de kosten van het park en het onderhoud", adviseert Van den Brink.