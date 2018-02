'Prijsstijging Nederlandse woningen in top drie van West-Europa'

Alleen in Portugal en Ierland zijn de prijzen van woningen vorig jaar harder gestegen, meldt vastgoedonderzoeker Calcasa donderdag op basis van eigen gegevens. Het ging in die landen om toenames van respectievelijk 12,5 procent en 11,8 procent.



Calcasa benadrukt dat Portugal en Ierland, samen met Italië, Griekenland en Spanje, hard door de kredietcrisis zijn getroffen. "Dit had uiteraard ook zijn weerslag op de woningprijzen. Van deze landen liggen alleen de woningprijzen van Portugal en Ierland weer boven het niveau van voor de kredietcrisis", aldus Calcasa.



In Spanje werden huizen vorig jaar gemiddeld 7,4 procent duurder. Maar in Griekenland (-0,3 procent) en Italië (-0,6 procent) werden woningen juist goedkoper.

In het Verenigd Koninkrijk (1,7 procent), Duitsland (3,2 procent) en België (5 procent) zijn huizen vorig jaar ook in waarde gestegen. In de hele Europese Unie was in 2017 sprake van een stijging van 5 procent.

Harder

In vergelijking met de gemiddelde stijging van de woningprijzen binnen de EU gaan de Nederlandse prijzen de laatste drie jaar een stuk harder omhoog. In de afgelopen drie jaar werd de gemiddelde Nederlandse woning 20,9 procent duurder, terwijl de stijging in de hele EU 13,7 procent bedroeg.



Alleen de woningmarkten in Portugal (29,1 procent), Zweden (29,1 procent) en Ierland (29,8 procent) lieten in dezelfde periode een grotere stijging zien.

Hele voorraad

Calcasa kijkt voor het vaststellen van de gemiddelde prijs naar de hele woningvoorraad, terwijl het Kadaster alleen kijkt naar de prijzen van huizen die van eigenaar zijn gewisseld.

Daarom wijkt de gemiddelde prijs van Calcasa af van het gemiddelde bedrag van ruim 265.000 euro dat het Kadaster in 2017 heeft geregistreerd.