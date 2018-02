ABN Amro geeft zaak over hypotheekrente niet op

Woonnieuws Huis in Delfzijl 5,5 keer zo goedkoop als woning Bloemendaal Het verschil in de verkoopprijs van woningen in afzonderlijke gemeenten is vorig jaar groter geworden. In de duurste gemeente was de gemiddelde verkoopprijs vorig jaar 5,5 keer zo hoog als die in de goedkoopste gemeente.