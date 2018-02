Huren in vrije sector lopen verder op in tweede helft van 2017

Huurders in de vrije sector betaalden in die periode na een verhuizing zo'n 2,5 procent meer dan een jaar eerder, blijkt woensdag uit gegevens van brancheorganisatie Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM.

Hiervoor is gekeken naar bijna 31.000 huurtransacties in de vrije sector. Het gaat om woningen met een huur van boven de 710,68 euro.

De prijs per vierkante meter steeg in de tweede helft van 2017 met 2,9 procent naar 10,76 euro. In heel 2017 was sprake van een stijging van 3,1 procent.

Grote steden

In de grote steden met een klein aanbod aan huurwoningen en een oververhitte markt voor koopwoningen, ligt het gemiddelde hoger.

Zo stegen de huren per vierkante meter in Almere (18,6 procent), Eindhoven (11 procent) en Rotterdam (10,3 procent) flink. In Amsterdam ging het om een 9,9 procent hogere prijs.

In de steden Groningen (-5,4 procent) en Utrecht (-19,8 procent) daalden de gemiddelde huurprijzen juist sterk.

Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is de gemiddelde huurprijs met 15,22 euro per vierkante meter het hoogst. Daarna volgen Utrecht (10,78 euro) en Zuid-Holland (10,75 euro). In Friesland ligt de huurprijs per vierkante meter het laagst (8,09 euro).

In de provincie Utrecht is het gemiddelde opvallend sterk gedaald (-8,9 procent). Dit komt doordat er meer in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt verhuurd ten koste van het duurdere centrum van de stad.

In Flevoland was juist sprake van een sterke stijging (16,3 procent). Dit komt doordat er een verschuiving is van het centrum van Almere richting het duurdere stadsdeel Almere-Poort.

Nieuwbouw

Vorig jaar zijn er naar schatting zo'n vijftienduizend nieuwbouwwoningen in de vrije huursector bij gekomen. Dit is in vergelijking met 2012 een toename van zo'n 80 procent.

De organisaties benadrukken dat er ondanks de nieuwbouw nog steeds een groot gebrek is aan huurwoningen in het middensegment met huren van tussen de 710 en 1.000 euro.

In Amsterdam valt slechts 7 procent van de vorig jaar verhuurde nieuwbouwwoningen in het middensegment. Landelijk is het aandeel 62 procent.

In Utrecht wordt meer aangestuurd op betaalbare nieuwbouw. Daar kwam het aandeel vorig jaar uit op iets meer dan de helft. Het zijn wel relatief vaak kleine appartementen van 40 tot 75 vierkante meter.

Grotere sector

VGM NL en NVM pleiten daarom voor een grotere vrije huursector om de groei van de vraag te kunnen bijbenen.

Volgens de organisaties wordt er nog te weinig gebouwd om de toenemende vraag aan te kunnen. Er zou in de vrije huursector sprake zijn van te veel "eenheidsworst", omdat er met name appartementen worden gebouwd.

"Niet alleen de bouwproductie moet fors omhoog, er moet met name op maat worden gebouwd voor starters, doorstromers, senioren en andere doelgroepen", menen VGM NL en NVM.

Pararius

Volgens verhuurbemiddelaar Pararius, die woensdag eveneens huurmarktcijfers presenteert, ligt de gemiddelde huurprijs voor het tweede kwartaal op rij op het hoogste niveau dat de organisatie ooit heeft gemeten.

De huurprijs per vierkante meter kwam in het laatste kwartaal van 2017 uit op 15,25 euro bij vrijgekomen woningen, 6,4 procent meer dan een jaar eerder.

Ongeveer een vijfde van de woningen die Pararius aanbiedt, is te vinden in Amsterdam. Hier zijn huurwoningen relatief duur. De priisstijging in de hoofdstad viel in het vierde kwartaal met 1,1 procent op jaarbasis echter mee. "Dit zwakt de landelijke procentuele huurprijsstijging zelfs af", aldus de bemiddelaar.