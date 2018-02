Nieuwbouw met zonnepanelen en deelauto's in zeven steden

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft afspraken over de projecten gemaakt met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn. Daar worden in totaal vijfduizend huizen opgeleverd met plaats voor tweehonderd deelauto's.

De energie voor de elektrische auto's wordt opgewekt met zonnepanelen aan de nieuwe huizen. In een aantal projecten gaat de accu van de auto's een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto's slaan dan overtollige energie op voor later gebruik.

Van Veldhoven laat weten dat ze erg blij is met de overeenkomst. ''Door minder parkeerplaatsen aan te leggen ontstaat er ruimte voor meer groen, meer kinderspeelplaatsen of extra fietsparkeerplekken. Omdat er minder uitlaatgassen in de straat komen, wordt de leefomgeving van de bewoners bovendien gezonder.''