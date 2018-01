Aantal nieuwbouwwoningen in 2017 met 14 procent gestegen

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag op basis van nieuwe cijfers.

Het gaat om de derde stijging van het aantal nieuwbouwwoningen op rij. Bovendien is dit het hoogste aantal nieuw gebouwde woningen sinds 2009.

7,7 miljoen woningen

Toch ligt het aantal nog steeds 20 procent lager dan het gemiddelde aantal nieuw gebouwde woningen van voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Tussen 2000 en 2009 werden er jaarlijks gemiddeld 76.000 nieuwbouwwoningen aan de straten van Nederland toegevoegd. Door de financiële malaise op de huizenmarkt werd er vanaf 2010 minder gebouwd.

Er waren op 1 januari 2018 in totaal 7,7 miljoen woningen in Nederland. Dit is een toename van 55.000 ten opzichte van een jaar eerder. Door bijvoorbeeld het slopen of splitsen van woningen kan de samenstelling ook veranderen.

Flevoland

Nieuwbouwwoningen waren goed voor 0,8 procent van de groei van de woningvoorraad. In Flevoland was deze groei het grootst (1,4 procent), gevolgd door Utrecht (1 procent), Gelderland (0,9 procent), Noord-Brabant (0,9 procent) en Noord-Holland (0,8 procent). Bij Limburg (0,4 procent) was de toename het kleinst.

De meeste nieuwbouwwoningen werden afgelopen jaar gebouwd in Amsterdam (4.918), gevolgd door Den Haag (2.385).