Voorbehoud bouwkundige keuring opgenomen in modelkoopcontract woning

Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren woensdag in een Kamerbrief.

De branche- en consumentenorganisaties NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond zijn het hierover eens geworden.

De vijf organisaties gebruiken allemaal hetzelfde modelcontract, dat uitgaat van een soort standaardsituatie bij de aankoop van een woning. Het contract kan wel worden aangepast aan de omstandigheden. Ook mogen partijen afwijken van wat er in de modelovereenkomst staat.

De partijen hebben met elkaar overlegd over de mogelijke risico's die huizenkopers lopen als zij afzien van voorbehouden.

Van de koop afzien

Consumenten die een voorbehoud van financiering of een voorbehoud van de bouwkundige keuring opnemen in het koopcontract, kunnen zonder bijkomende verplichtingen van de koop afzien als blijkt dat de hypotheek niet rond komt, of als de beoogde woning meer bouwkundige gebreken blijkt te hebben dan eerst gedacht.

"De markt neemt hiermee zelf een stap om ervoor te zorgen dat de risico’s die consumenten lopen, verkleind worden", schrijft Ollongren.

Als bij de aankoop van een huis de modelovereenkomst wordt gebruikt, is het verplicht om in het definitieve contract expliciet duidelijk te maken op welke punten er afgeweken wordt. In het geval van de voorbehouden wordt de tekst in het contract doorgehaald. De organisaties hopen dat dit "het bewustzijn" bij kopers vergroot.

Ook zal er in het nieuwe modelkoopcontract expliciet worden gewezen op de risico’s als mensen besluiten af te zien van de voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring.

Mogelijke risico's

De VEH verwacht dat het bouwkundig voorbehoud vaker in het koopcontract zal blijven staan. "ls de koper dit voorbehoud niet wordt gegund, dan is koper zich daar in ieder geval van bewust en ook van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt", stelt juridisch beleidsadviseur Steven Wayenberg.

Met een bouwkundige keuring weet de koper veel beter wat hij koopt, aldus de VEH. Na zo'n keuring heeft de koper inzicht in de staat van onderhoud van het huis en eventuele zichtbare gebreken. Ook wordt in kaart gebracht wat herstel ongeveer zal gaan kosten.