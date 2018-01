Nog nooit zoveel woningen in één kwartaal verkocht

Er ging op de Nederlandse woningmarkt 18 miljard euro om in de laatste drie maanden van vorig jaar, blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Gemiddeld waren bestaande koopwoningen in 2017 zo'n 7,6 procent in prijs gestegen. In december kwam de prijsstijging uit op 8,2 procent op jaarbasis. Die stijging is net zo hoog als in oktober en november.

Ten opzichte van de piek van augustus 2008 zijn de gemiddelde huizenprijzen in heel Nederland nog ruim 3 procent lager. Vergeleken met het dal van juni 2013 is het gemiddelde 23 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in december 2017 ongeveer even hoog als in juli 2007.

NVM

Eerder meldde makelaarsorganisatie NVM dat de woningverkopen in het vierde kwartaal lager waren vergeleken met een jaar eerder. Het CBS en het Kadaster wijzen erop dat de cijfers van NVM zijn gebaseerd op voorlopige contracten van door NVM-makelaars verkochte woningen.

Het CBS en het Kadaster meten de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd. Deze registratie volgt op een later moment dan die van de NVM.

Prijzen

In Noord-Holland was de prijsstijging het hoogst in het vierde kwartaal met een toename van 10,5 procent op jaarbasis. Ook prijstoenames in Flevoland (9,8 procent), Utrecht (9,4 procent) en Zuid-Holland (9,4 procent) waren in de laatste drie maanden van het jaar hoger dan gemiddeld.

In de vier grote steden lagen de prijzen ruim 11 procent hoger. Met de krappe woningmarkt in Amsterdam en Utrecht stijgen de huizenprijzen naar recordniveaus. Gemiddeld wordt nu 415.000 euro neergelegd voor een woning in de hoofdstad.

De krapte is terug te zien in de verkoopaantallen. Minder mensen verkopen hun huis. In Amsterdam nam het aantal verkopen met 7,5 procent af, in Utrecht was een daling van 4,2 procent zichtbaar. In de provincie Utrecht nam het aantal verkopen met ruim 1 procent af, vergeleken met een jaar geleden.