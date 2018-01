Aantal executieveilingen afgelopen jaar met veertig procent gedaald

Woonnieuws Kadaster ziet woningverkoop 4,4 procent stijgen in december Het aantal verkochte woningen in december is uitgekomen op 26.398, blijkt uit cijfers van het Kadaster. Dat is 4,4 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, en maar liefst 34,4 procent meer dan in november. Toen wisselden 19.647 woningen van eigenaar.