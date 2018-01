Woningverkopen in vierde kwartaal voor eerst sinds crisis gedaald

Dit komt vooral doordat er minder woningen te koop staan, meldt makelaarsorganisatie NVM donderdag. In totaal stonden er in het laatste kwartaal van vorig jaar 36 procent minder woningen te koop dan een jaar eerder.

"Dat vormt, samen met de verder aangescherpte financieringsregels, een extra belemmering voor met name starters op de woningmarkt", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Met de krapte op de markt blijven huizenprijzen stijgen. De gemiddelde woningprijs stond eind 2017 op 269.000 euro. Dit is 9,1 procent hoger vergeleken met een jaar geleden. Een kwart van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht en de gemiddelde woning wisselt binnen 52 dagen van eigenaar.

Minder enthousiasme

Volgens de NVM neemt het enthousiasme van woningzoekers af. "Ze hebben niet langer zin om in de rij te staan voor een woning en vlak voor de drempel te horen dat die al verkocht is aan een ander", zegt Jaarsma. Gemiddeld heeft een woningzoeker te kiezen uit vier woningen. In oververhitte markten zoals Utrecht, Amsterdam en Almere is dit zelfs maar twee woningen.

De makelaarsvereniging roept op meer nieuwe woningen te bouwen. "Meer nieuwbouw blijft de komende jaren het adagium om de woningmarkt niet verder te laten vastlopen. Ja, er wordt gelukkig meer gebouwd, maar door eerdere jaren met een lage productie krijgen we de achterstand de komende jaren niet weggewerkt."

Prijsstijging

Vooral de prijsstijgingen in de regio's Den Haag (20 procent op jaarbasis) en Almere (18 procent) vielen vorig jaar op. In Amsterdam zijn de woningprijzen met 14 procent gestegen. Dit is minder hard dan in eerdere jaren.

In het vierde kwartaal stegen vooral verkochte appartementen in prijs, namelijk 13 procent. Bij andere woningtypen zijn prijsstijgingen te zien van 6 tot 8 procent. In Zuidwest-Drenthe, Hardenberg en Almelo zijn de woningprijzen afgelopen jaar niet gestegen.