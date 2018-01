'Huizenkoper ziet vaker beren op de weg'

Dat stelt de Vereniging Eigen Huis op basis van eigen onderzoek.

Meer dan de helft van de ondervraagden noemt de hoge huizenprijzen als reden om het nu maar niet te proberen. Een derde vindt dat er te weinig geschikte woningen in de verkoop komen.

Volgens de VEH is nog een derde factor in opkomst die de koopbereidheid tempert. In drie maanden verdubbelde het aantal mensen dat zich geremd voelt door de fiscale maatregelen van het kabinet naar 30 procent.

De Eigen Huis Marktindicator, die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt aangeeft, staat nu op 111 punten, wat aangeeft dat het vertrouwen er bij de meesten nog wel in zit. Een stand boven de 100 duidt op een positief vertrouwen in de markt, pas bij een stand onder de 100 domineert het pessimisme.