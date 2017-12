Opnieuw forse prijsstijging koopwoningen

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster die donderdag zijn gepubliceerd.

De prijsstijging is even groot als in oktober, toen de hoogste prijsstijging in bijna zestien jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Vergeleken met het niveau in augustus 2008, het laatste hoogtepunt, zijn de prijzen nu nog gemiddeld 4 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 22,5 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in november 2017 ongeveer even hoog als in juni 2007.

Het Kadaster heeft in november van dit jaar in totaal 19.647 verkochte woningen geregistreerd, een stijging van 7,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.