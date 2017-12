Corporatie mag huur in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen

Woonnieuws 'Maatregelen klimaat kosten huishoudens tussen 50 en 60 euro per maand in 2030' Maatregelen die worden genomen om het klimaat te beschermen, kosten huishoudens in 2030 per maand tussen de 50 en 60 euro extra. Dat blijkt zaterdag uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).