Kadaster ziet aantal verkochte woningen met 7,6 procent stijgen in november

Vergeleken met oktober 2017 daalde het aantal verkochte huizen echter met 2,5 procent, zo maakt de organisatie maandag bekend.

De grootste stijging van het aantal transacties werd opgetekend bij hoekwoningen, namelijk 16,2 procent op jaarbasis. Bij appartementen werd een daling van 0,7 procent geregistreerd.

Vergeleken met de voorgaande maand was alleen bij hoekwoningen een toename (1,3 procent) te zien. Bij vrijstaande woningen viel met 6,1 procent de grootste daling te zien op maandbasis.

Provincies

In bijna alle provincies is het aantal verkochte woningen in november gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De stijging was met 30,9 procent het grootst in de provincie Flevoland. In Noord-Holland en Utrecht was een daling te zien van respectievelijk 1,1 procent en 6,1 procent.

Het aantal geregistreerde hypotheken groeide op jaarbasis met 13,5 procent naar 29.646. Er vonden 141 executieveilingen plaats, 36,2 procent minder dan in november 2016.

Het Kadaster registeert transacties op het moment dat de notaris de verkochte koopwoning bij de organisatie laat inschrijven, het moment van eigendomsoverdracht.