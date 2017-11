Winst bij drie kwart van woningverkopen in 2017

Verkopers in Noord-Holland maken het meeste winst met gemiddeld 75.000 euro. Flevoland sluit de lijst af met een plus van 14.000 euro.

Mensen die net voor de crisis in 2008 een huis kochten, maken het minste winst. Ongeveer de helft van de woningen die in dat jaar gekocht zijn, verkocht met winst in 2017.

In het onderzoek werd ook de virtuele prijsontwikkeling gemeten. Op papier zijn bijna alle woningen in prijs gestegen (96 procent). De helft hiervan zou gemiddeld 43.000 euro meer waard zijn, bij een kwart van de woningen is dat zelfs meer dan een ton.

In twintig gemeenten rond Amsterdam en Utrecht steeg de woningwaarde op papier meer dan 100.000 euro. Utrecht bleef iets achter met een gemiddelde stijging van 85.000 euro.

Amsterdam

In Amsterdam is de winst het hoogst. Daar wordt gemiddeld 131.000 euro winst gemaakt bij de verkoop van een huis. Zelfs woningeigenaren die hun huis in 2008 kochten, toen de huizenprijzen hoog waren, maken nog steeds een gemiddelde winst van 85.000 euro in de hoofdstad.

Spekkopers zijn de woningeigenaren die in 2013, tijdens de crisis toen de huizenprijzen laag waren, een huis kochten in Amsterdam. Zij maken nu een gemiddelde winst van 150.000 euro. Een recente aankoop in 2015 levert nog zo’n 116.000 euro op.