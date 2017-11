Tweede Kamer wil regels voor oversluiten hypotheek in stappen

Woonnieuws Kamer stemt in met maand overgangstermijn voor hypotheekaanvragen 2017 Huizenkopers krijgen, als het aan de Tweede Kamer ligt, toch een overgangstermijn van een maand als zij in 2017 een hypotheek aanvragen, maar pas een definitief aanbod van hun geldverstrekker krijgen in 2018.