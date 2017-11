Kamer stemt in met maand overgangstermijn voor hypotheekaanvragen 2017

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een motie van VVD-politicus Jan Middendorp die hiervoor zorgt. De kamer heeft de motie aangenomen, maar de minister en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten nog akkoord gaan

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Plasterk en toezichthouder AFM hielden tot nu toe hun poot stijf over de leennormen van 2017.

De motie wordt volgens de politieke agenda pas op 7 december tijdens een procedurevergadering in behandeling genomen. Dit is te laat volgens consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis. Zij dringen er bij de minister op aan om de motie sneller te behandelen, omdat veel hypotheekloketten dicht gaan in de loop van december.

Leennorm

De datum van het definitieve aanbod van de geldverstrekker was leidend voor de leennorm. De motie van Middendorp zorgt ervoor dat een hypotheekaanvraag in 2017 met een definitief aanbod in januari 2018, nog onder de leennormen van 2017 valt.

Met een hypotheekaanvraag met een definitief aanbod van de geldverstrekker in 2017 kan een consument maximaal 101 procent van de woningwaarde lenen. In 2018 wordt dat percentage 100 procent.

Experts verwachtten daarom grote drukte op de hypotheekmarkt in het laatste kwartaal van 2017.

Onzekerheid

Middendorp diende de motie in, omdat huizenkopers in onzekerheid komen te zitten als hun hypotheekaanvraag over het kalenderjaar heengaat.

Rond de vorige jaarwisseling werd ook een overgangstermijn van een maand gehanteerd.