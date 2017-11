Kwart totale bestedingen EU-huishoudens naar woonlasten

Dat komt neer op een totaal van 2.400 miljard euro, blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese Statistiekbureau Eurostat. Het is verreweg de grootste uitgavencategorie.

Van alle woonlasten namen vooral de uitgaven aan het huis (bijvoorbeeld huur of hypotheek) de laatste tien jaar toe. In 2006 namen deze een aandeel van 22,7 procent in, in 2016 was dit gestegen tot 24,5 procent. Deze trend is in alle EU-lidstaten zichtbaar.

Nederland twaalfde

In Denemarken is het aandeel van de woonlasten met 29,1 procent het hoogst. Daarna volgen Finland (28,4 procent) en het Verenigd Koninkrijk (27,1 procent). Nederland staat op een twaalfde plaats, met een aandeel van 22,4 procent.

Aan de andere kant van de schaal staan Malta (10,3 procent), Litouwen (15,6 procent) en Estland (17,6 procent).