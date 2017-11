Oktober goed voor grootste prijsstijging koopwoningen in bijna zestien jaar

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in oktober 2017 ongeveer even hoog als in mei 2007, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen,

De woningprijzen bereikten in augustus 2008 een piek, om vervolgens te dalen tot een dieptepunt in juni 2013. Vergeleken met het dal zijn de prijzen 22 procent hoger. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog wel ruim 4 procent lager.

Recordaantal

Het Kadaster liet vorige week al weten dat het aantal verkochte huizen in oktober weliswaar gestegen is ten opzichte van een jaar eerder, maar lager lag dan in september. Er werden 20.143 huizen verkocht.

Derde kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar lagen de prijzen gemiddeld 7,6 procent hoger. Bovendien wisselde toen een recordaantal woningen van eigenaar.